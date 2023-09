„Talent Pool“ im Jobcenter Konkurrenzkampf der Bewerber

Düsseldorf · Wo ließe sich besser ein Theaterstück zum Thema Bewerbungsgespräche inszenieren als in einem Jobcenter? Die Theaterfabrik Düsseldorf e. V. stieß mit ihrer Idee auf offene Ohren und stellte am Wochenende im Foyer des Jobcenters in der Luisenstraße die neue Produktion „Talent Pool“ vor.

25.09.2023, 14:40 Uhr

Zwei Bewerber auf dem Weg zum Jobcenter – Die Theaterfabrik Düsseldorf e. V. hat aus dieser Situation das Stück „Talent Pool“ gemacht. Foto: dpa/Arne Dedert

Von Claudia Hötzendorfer

Jeder hat sicher schon einmal die Situation erlebt. Man hat sich auf eine ausgeschriebene Stelle beworben und trifft am Tag des Bewerbungsgesprächs auf Mitbewerber, die diesen Job genauso wollen wie man selbst.