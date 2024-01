Uraufführung in Oberhausen Tauchgang in die türkisch-deutsche Geschichte

Im Ruhrgebiet, wo so viele Menschen mit türkisch-deutschen Hintergründen leben, wie kaum sonst irgendwo in Deutschland, erscheint diese Uraufführung genau richtig: Die junge, in der Türkei geborene Regisseurin Ebru Tartici Borchers hat am Theater Oberhausen „Serenade für Nadja“, die Adaption eines Romans von Zülfü Livaneli, auf die Bühne gebracht. Er erzählt ein komplexes Geschichtspanorama rund um die Rolle der Türkei im Zweiten Weltkrieg – und manchmal biegt sich die Inszenierung unter der Last historischer Fakten. In diesen rund zweieinhalb Stunden, auf die Regie und Dramaturgie die gut 300 Seiten herunter gebrochen haben, hält sie die Waage allerdings doch so gut, dass die Menschen am Ende begeistert und im Stehen applaudieren.