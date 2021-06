Interantionales Theaterfestival in Düsseldorf : Sirenen locken ins Theater

Eine der Uraufführungen des Festivals: „Archipel“ - ein Spektakel der Vermischungen von Brigitta Muntendorf, Stephanie Thiersch und Sou Fujimoto. Foto: Martin Rottenkolber

Düsseldorf Das internationale Festival Theater der Welt soll ab 17. Juni größtenteils vor Publikum stattfinden. Zu erleben sind 24 Produktionen aus fünf Kontinenten. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Am Ende machte es die Unterschrift des Stadtoberhauptes möglich. So genehmigte Oberbürgermeister Stephan Keller den Tiefflug eines Hubschraubers über der Stadt, mit dem ab dem 17. Juni Unglaubliches möglich, vor allem: hörbar sein soll. der „Siren Song“ nämlich, eine Soundinstallation, die die Stadt für gut zwei Wochen und mitten in der sogenannten Happy Hour mit einem Grundrauschen beschallen wird: unter anderem mit den Stimmen eines Frauenchors aus Erkrath, einer Sopranistin, einer Inuk-Sängerin. Die Menschen sollen innehalten und 18 Tage lang dazu verführt werden, sich dem Internationalen Festival vom „Theater der Welt“ zu widmen.

Natürlich ist das alles unfassbar, dass das Festival nach der Absage im vergangenen Pandemie-Jahr jetzt wirklich stattfinden kann – und auch dank der neuen Open-Air-Bühne auf dem Gründgens-Platz sogar größtenteils vor Publikum. Zu erleben sollen 350 Künstler aus fünf Kontinenten sein, 24 internationale Produktionen sind zu sehen, darunter werden sechs Uraufführungen präsentiert. Bevor es richtig losgeht, ist es schon jetzt der größte Erfolg, dass das Internationale Festival - das es seit 40 Jahren gibt und in Düsseldorf zum 15. Mal über die Bühne geht - überhaupt stattfindet, so Intendant Wilfried Schulz bei der Vorstellung des Programms.

Info Der Etat des Festvals liegt bei etwa fünf Millionen Euro Dauer 17. Juni bis 4. Juli Karten Vorverkauf ab sofort unter 0211-369911, an der neuen Theaterkasse, Gustaf-Gründgens-Platz1, Mo-Sa 10-18.30 Uhr; www.dhaus.de Programm www.theaterderwelt.de Kosten Der Etat insgesamt liegt bei rund fünf Millionen Euro; daran beteiligt haben sich mit jeweils eine Million Euro der Bund, das Land NRW sowie die Stadt Düsseldorf.

Ein bisschen lässt sich das Wunder im 140-seitigen Programm noch ablesen. Nicht allein wegen seiner Opulenz, sondern auch wegen seiner Leerstellen. Denn nirgends im Programm, das vor vier Wochen in den Druck ging, finden sich Aufführungsorte- und-zeiten. Weil das Pandemie-bedingt noch gar nicht möglich war. So ist es ein schönes Lesebuch zur Wunderwelt des Theaters geworden, konkrete Infos hingegen gibt es inzwischen im Internet. Und auf dem Umschlag ist vorne der Button „Abgesagt“ fast schon jubilierend durchgestrichen, stattdessen wurden darunter die Optionen vermerkt: Digital? Hybrid? Live?

Wer was sehen will, sollte sich beeilen. Der Vorverkauf hat am Mittwoch begonnen, und das Platzangebot muss bei aller Euphorie beschränkt bleiben. Etwa die Hälfte der Plätze werden im Schachbrettmuster besetzt werden können. Das heißt: Im großen Haus werden etwa 350 Zuschauer Platz finden, auf der Tribüne draußen 300. Zu Beginn des vergangenen Jahres hätte man über solche Regulierungen wahrscheinlich gemeckert. Im Juni des Jahres 2021 und nach den vielfältigen Pandemie-Erfahrungen muss man das Angebot nach den Worten von Schulz aber als „Geschenk“ begreifen. Den dürfte niemand widersprechen wollen.

Glücklich darüber sind erst einmal alle: Oberbürgermeister Keller erhofft sich mit dem Festival den Beginn eines neuen Kulturlebens in der Stadt; NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen denkt an eine kulturelle „Erholung von der Pandemie“; während Stefan Schmidtke, Programmdirektor des Festivals, am liebsten alle nur umarmt hätte, wenn es denn möglich gewesen wäre. Allerdings erinnerte Schmidtke auch daran, dass in Pandemiezeiten die Welt nicht einfach stehengeblieben ist. Es gibt also auch weiterhin viele Kriege und Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, häusliche Gewalt. Ein Festival, das die Theater der Welt einlädt und damit ästhetische Sichtweisen und gesellschaftliche Sorgen spiegelt, wird auch das zum Thema haben müssen. Insbesondere Produktionen aus Afrika sollen diesem Anspruch gerecht werden.

Wenn es um Zukunft geht, muss es um Kinder gehen. Und für sie gibt ist ein umfängliches „Junges Programm“. Ein Beispiel ist das Konfrontationsprojekt „Ist mein Mikro an?“ Nein, es gibt ausnahmsweise nicht um die beliebte Rückfrage in Videokonferenzen, sondern um die Nachfrage von 18 jungen Düsseldorfern, die mit dem kanadischen Dramatiker Jordan Tannahill ein Stück entwickelt haben und Fragen an die Erwachsenen richten werden. Was sie mit jener Welt angestellt haben, in der auch spätere Generationen noch leben wollen.