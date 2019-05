Personalie : Julia Wissert soll Intendantin in Dortmund werden

Dortmund (dpa) Als eine der bundesweit jüngsten Intendantinnen soll die 34 Jahre alte Regisseurin Julia Wissert die Nachfolge von Kay Voges am Schauspiel Dortmund übernehmen. Nach zehn Jahren wird der von Kritikern und Publikum gefeierte Voges die Schauspiel-Bühne wie angekündigt nach der Spielzeit 2019/2020 verlassen.

Wie die Stadt Dortmund mitteilte, möchte der Verwaltungsvorstand Wissert danach die Leitung übertragen. Kulturausschuss und Rat müssen noch zustimmen. Wissert wolle das Schauspiel am Theater Dortmund zu einem offenen Ort machen, der so vielschichtig wie die Stadt selbst sei, hieß es in der Mitteilung. Sie arbeitete zuvor unter anderem am Maxim-Gorki-Theater in Berlin und am Schauspielhaus Bochum. Ihre Bühnenarbeit sei geprägt durch starke Bilder, Musikalität und eine hohe Körperlichkeit. Die junge Theatermacherin würde ein Haus übernehmen, das sich unter Voges Leitung überregionales Renommee erarbeitet hat. Er baute die Bühne zum Experimentierfeld für das Theater im digitalen Zeitalter aus.