Theater der Klänge Volkstanz modern interpretiert – „West-Land-Tänze“ wieder in Düsseldorf zu sehen

Nachdem die Produktion „West-Land-Tänze“ im Januar ihre Premiere im Forum Freies Theater feierte, gibt es nun noch einmal die Gelegenheit, das aktuelle Stück des Düsseldorfer Ensembles Theater der Klänge live zu erleben. Denn „West-Land-Tänze“ kehrt an drei Abenden vom 4. bis 6. Oktober zurück nach Düsseldorf, und zwar in das ehemalige Templum in Gerresheim. In der Vorstellung widmet sich das freie Tanz- und Musiktheaterensemble den traditionellen Tänzen aus dem Rheinland und Westfalen, die für die breite Masse in Vergessenheit geraten sind. Nach einer Recherchephase zu Volkstänzen und -musik im Sommer 2023 wurde ein Bühnenstück entwickelt, das die traditionellen Tänze und Melodien neu interpretiert und dem Publikum ein zeitgenössisches Tanz- und Musiktheaterstück mit sechs Tänzerinnen und Tänzern sowie Live-Musikern präsentiert. Im zweiten Teil des Abends hat das Publikum beim „Ball modern" selbst die Möglichkeit zum gemeinsamen Tanz.