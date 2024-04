Bejubelte Inszenierung am Düsseldorfer Schauspielhaus Hamlet im Ukraine-Krieg

Hamlet geht immer. In Kriegs- und Krisenzeiten aber gewinnt das Werk an Wucht und Dringlichkeit. Erzählt das Shakespearsche Schauspiel doch von Verrat, von Intrige, Lug und Trug, Mord und Machtkampf. Solche Motive sind quasi Dauerbrenner in der Menschheitsgeschichte, doch immer dann, wenn solche Geister nicht nur im Verborgenen schlummern, sondern geweckt und blutig tätig werden, gerät die Tragödie um den dänischen Prinzen zum Schlüssel einer brutalen Gegenwart.