Theater an der Luegallee Liebeserklärung an Düsseldorf

„Die Idee entstand durch eine Ausschreibung der Stadt vor zwei Jahren für ein Stipendium. Gesucht wurden Projekte, die sich mit Düsseldorf befassen“, erinnert sich Christiane Reichert. „Leider haben wir das Stipendium nicht bekommen, aber die Idee war geboren. Da dachte ich: Jetzt erst recht.“ 2022 wurde die „Liebeserklärung an Düsseldorf“ erstmals an der Luegallee aufgeführt und kam beim Publikum an. „Es ist wirklich das Alphabet von A bis Z, auch Y und X“, verspricht die Theaterleiterin und ergänzt: „Wir gehen dabei alles durch, was mit der Stadt zu tun hat, ob B wie Beuys, H wie Heine oder O wie Oberkassel“.