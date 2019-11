Theater : Der übliche Weihnachts-Wahnsinn

Jens Hartwig, Cynthia Thurat, Claus Thull-Emden, Markus Majowski, Simone Pfennig und Frank Büssing. Foto: Andreas Baethe. Foto: Baethe/Andreas Bathe

Düsseldorf Die französische Komödie „Weihnachten auf dem Balkon“ von Gilles Dyrek“ feierte jetzt im Theater an der Kö eine bejubelte Premiere – mit einem spielwütigen Sextett für zwölf Rollen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Der Auftakt gerät herzerfrischend. Man könne das Stück leider nicht aufführen, weil das halbe Ensemble streike, verkündet Markus Majowski dem verblüfften Publikum im „Theater an der Kö“. Heinersdorff sei ein Schinder, „wenn auch ein charmanter“. Der Schauspieler schwenkt ein gelbes Westchen. Richtig, „Weihnachten auf dem Balkon“ spielt ja in Paris. „Adieu, Sie können nach Hause gehen“, verabschiedet Markus Majowski die Zuschauer. Da stürmt von hinten Claus Thull-Emden herbei und schlägt als Notprogramm „Ringelnatz auf Abwegen“ vor. Was der gleichfalls eingetroffene Frank Büssing nicht einsieht: „Ich will unser Stück spielen!“ Bald stehen auch Simone Pfennig, Cynthia Thurat und Jens Hartwig völlig aufgelöst in der Kulisse. „Und wenn wir alle Doppelrollen übernehmen?“ schlägt Simone Pfennig verwegen vor. Unvorstellbar, das würde ein schönes Chaos geben. Oder doch? Plötzlich sind alle ganz aufgekratzt und stürzen sich einfacher ins Abenteuer. Und dann geht es los, das Stück mit zwölf Personen und sechs Schauspielern.

Die französische Komödie „Weihnachten auf dem Balkon“ von Gilles Dyrek“ ist seit 2016 ein in der Adventszeit gern gegebenes Boulevard-Schmankerl. Nicht überall wurde ein Vorspiel wie in Düsseldorf ergänzt. Das macht aber Sinn, um Personal-Knappheit und Rollentausch zu begründen. Das Ensemble hat 2018 in gleicher Formation im „Theater am Dom“ die Kölner entzückt. Wohl auch deshalb greifen die Auftritte wie ein gut geschmiertes Räderwerk ineinander. Und genau darauf kommt es an. Man kann das spielwütige Sextett nicht genug preisen für seine Bereitschaft zum Dauer-Marathon.

Info Drei Aufführungen am Silvesterabend Das Stück Die französische Komödie „Weihnachten auf dem Balkon" von Gilles Dyrek läuft in der Inszenierung von Marcus Ganser im „Theater an der Kö" bis zum 12. Januar 2020. Täglich außer montags um 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 18 Uhr. Für Zusatzvorstellungen und über Weihnachten gelten teilweise andere Zeiten. Sondervorstellungen An Silvester gibt es drei Aufführungen: um 16.30, 19.30 und 22.30 Uhr, bei der letzten feiern Zuschauer und Ensemble in der Pause gemeinsam ins Neue Jahr. Karten und Termine unter Tel. 0211 322333 und www.theateranderkoe.de

Die rasanten Wechsel von Rolle zu Rolle, von Kostüm zu Kostüm und von Balkon zu Balkon sind Glanzleistungen. Mit ihrer ausgefeilten Choreografie erinnern sie an „Quick Change“-Nummern, die es im Varieté zu bestaunen gibt. Ein zusätzliches Vergnügen wäre ein Blick hinter die Bühne, wo drei Helferinnen im Einsatz sind, um in Sekundenschnelle Kleider, Schuhe, Perücken und Bärte auszutauschen.

Im ersten Teil muss man sich an diesen Bildern festhalten, um seine Freude an dem Stück zu haben. Die Handlung gibt nicht allzu viel her. Wie Figuren im Wetterhäuschen kommen die Schauspieler raus und rein, wieder und wieder. Drinnen in den unsichtbaren Wohnungen wird gekocht, gegessen, gesungen, gestritten. Der übliche Weihnachts-Wahnsinn halt. Die Balkon-Dialoge bleiben überwiegend banal, das Dynamit in den familiären Konstellationen wird nicht wirklich gezündet. Aber toll, wie die Schauspieler ihren gegensätzlichen Rollen Profil verleihen und sie dabei lustvoll überspitzen.

Markus Majowski gibt rechts den drolligen Metzger und links den tollpatschigen Vater. Er meint alles gut, macht vieles falsch und wird von seiner resoluten Frau untergebuttert. Simone Pfennig meistert wunderbar den Balanceakt zwischen dem verunsicherten Pflänzchen Marjorie und der zur Hysterie neigenden Gastgeberin Eliane. Zwischen ihr und ihrer nörgelnden Schwiegermutter fliegen vergiftete Pfeile hin und her. Cynthia Thurat ist fabelhaft als schräge Alte wie auch als Schwangere, die sich bei „Wehenstärke 7“ unter verzweifeltem Hecheln ein schrilles „Stille Nacht“ abringt. Während ihr der Metzger tapfer beisteht, versagt ihr zuvor so fürsorgliche Ehemann Hubert. Ihn spielt Jens Hartwig, der auf dem anderen Balkon als fünfjähriger Benjamin mit Pudelmütze und Rentier-Pulli mit seinem Polizei-Motorrad herumkurvt und die richtigen Fragen zur falschen Zeit stellt.

Frank Büssing schließlich schmeißt sich mit Verve in seine Verkleidung als Weihnachtsmann. In der eigenen Familie ist er nicht willkommen, die Nachbarn aber locken ihn herüber. Im Gegenpart des hyperventilierenden Vaters will er seine lästig gewordene Geliebte loswerden und bemüht sich gleichzeitig um seinen seltsamen Sohn Sébastien. Ein Leckerbissen für Claus Thull-Emden: Mit Wonne gibt er den Gruftie im schwarzen Gothic-Gewand, der lange gar nicht oder nur einsilbig antwortet. Macht er dann doch den Mund auf, kommen kryptische Sprüche heraus. Umso redseliger ist er drüben als nerviger Witzbold Bernard.

Nach der Pause gewinnt das Stück unter der Regie von Marcus Ganser ordentlich an Fahrt und wird zum amüsanten Panoptikum von schrägen Typen. Am Ende deutet sich auf mehreren Ebenen Versöhnung an – sogar das leibhaftige Christkind ist da.