Kulturgeschichte „The Slip“ Das Zuhause der Kunst-Avantgarde

„The Slip“ bezeichnet in der soeben auf Englisch erschienenen Monografie die Straße Coenties Slip, den Hotspot der New Yorker Avantgarde in den Jahren von 1956 bis 1964. An der Südspitze Manhattans standen damals Lofts und Lagerhallen leer, die zuvor zur Herstellung von Segeln genutzt wurden. Den einst niederländisch geprägten Häuserblock erfüllte ein Salzwasser-Duft; die Gesänge der Matrosen, die dort getrunken hatten, während ihre Schiffe beladen wurden, schienen eben erst verweht. In diese Gebäude zog nun der Künstler Fred Mitchell ein, der eben von einer langen Europa-Reise zurückgekehrt war. Finanziert hatte er sie vom Preisgeld eines von Pepsi Cola ausgerichteten Kunstwettbewerbs. Mitchell überredete seinen Kumpel Ellsworth Kelly, auch an diesen Ort zu kommen. Der wiederum holte den Kollegen Jack Youngerman mit dessen französischer Ehefrau, der Schauspielerin Delphine Seyrig („Letztes Jahr in Marienbad“, „Jeanne Dielman“), nach.