The Radio Field Britpop aus dem Rheinland

The Radio Field ist das neue Bandprojekt von Lars Schmidt, den man (neben Thomas Baumhoff) als einen der Frontleute der viel geliebten Subterfuge aus Düsseldorf kennt. Subterfuge sind ja so etwas wie die südwestliche Variante von Teenage Fanclub, und der Sound von The Radio Field kommt dem sehr nahe: „Jangle Pop“ nannte man das einst, weil die Gitarren das Publikum wiegen und einwickeln. Über die bunt angestrichenen Akkord-Wälle huschen Stimmen, am liebsten im Duett, und die schönsten Stücke auf „Dont’s And Dos“ sind denn auch jene, in denen Lars Schmidt jemanden zu sich ans Mikro holt. Phantom Handshake beim unglaublich tollen „Other One“ etwa, Stefanie Schrank für „Clover“, Mimi Welldirty bei „She Needs Therapy“ oder Robert Stadlober in „The Version“.