"The Factory" bei der Ruhrtriennale uraufgeführt

Essen Ruhrtriennale: Auf Zeche Zollverein wurde jetzt „The Factory“ uraufgeführt.

Der Skandal um das französische Unternehmen LafargeHolcim ging kürzlich noch einmal durch die Medien: Es hatte eine Zementfabrik in Syrien betrieben und nach Ausbruch des Krieges nicht nur die eigenen Mitarbeiter erheblichen Gefährdungen ausgesetzt, sondern offenbar auch „Schutzgeld“ an den IS gezahlt. Ein brisanter und starker Stoff ist das, der wie unter einem Brennglas von den unterschiedlichsten Akteuren und Koalitionen und der schwierigen Wahrheitsfindung – also der Komplexität des Syrien-Kriegs – erzählt. Ein starker Stoff, der sich in Reportagen oder Dokumentarfilmen aufschlussreich und spannend aufbereiten ließe. Für die Umsetzung auf der Theaterbühne eignet er sich nicht unbedingt – zumindest ging die Umsetzung von Autor Mohammad Al Attar und Regisseur Omar Abusaada, die ihn als Uraufführung für die Ruhrtriennale bearbeitet hatten, nicht wirklich auf.