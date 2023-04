Tenor Corby Welch an der Rheinoper Eine Opernpartie als Marathonlauf

Auch für die erfahrensten Sänger kommt irgendwann noch einmal der Tag, an dem sie in einer Rolle debütieren. So ergeht es Corby Welch am Sonntag, wenn „Die tote Stadt“ in der Rheinoper Premiere feiert. Bis 2018 gehörte der Tenor über 15 Jahre zum Düsseldorfer Ensemble, kehrt seitdem ab und an als Gast zurück. Die neue Partie erfreue ihn besonders, berichtet er: „Jetzt bin ich reif dafür.“