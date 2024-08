Swiftie-Frust nach Wien-Absage Was passiert jetzt mit den Tickets und Reisekosten?

Was passiert nun mit den Tickets? Offenbar sollen die Konzerte nicht nachgeholt werden, zumindest nicht in nächster Zeit. Der Veranstalter Barracuda Music gab bekannt, dass alle Tickets innerhalb der nächsten zehn Werktage rückvergütet werden. Tritt die Absage noch vor Beginn des Konzerts ein, ist der Veranstalter dazu in den allermeisten Fällen verpflichtet, also auch im Falle einer behördlichen Anordnung. Anders verhält es sich nach Ansicht der Verbraucherzentrale bei Erstattungsansprüchen für Hotel- oder Transportkosten. Wenn diese in einem Paket mit dem Konzert vom Veranstalter angeboten wurden, besteht ein Anspruch. Auch, wenn der Veranstalter eine Schuld am Ausfall trage, könnte Schadensersatz verlangt werden. Das ist hier aber nicht der Fall. Daher gelten die individuellen Stornierungsbedingungen.