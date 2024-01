Ende der Münchner „Tatort“-Kommissare angekündigt Kommissar Batic will nicht mehr humpeln

Die deutsche „Tatort“-Landschaft ist allerdings nicht so reich an schauspielerischen Stars, dass sie Ausfälle leicht kompensieren könnte. Bis auf Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner, die beiden Freiburger Ermittler, herrscht eine gewisse Leere im Schnittfeld von Polizeiarbeit und gehobener Schauspielkunst. Zugleich häufen sich die absurden Drehbücher. Andererseits kommt es immer wieder zu unerwarteten Höhenflügen. Der jüngste Kölner „Tatort“ war so einer: Er erinnerte an „Bad Banks“, war nicht so opulent erzählt, gefiel aber durch Spannung und Milieuschärfe.