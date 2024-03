Unser Buch der Woche „Hinein in die wahnsinnig wichtige Welt“

Heute ist Hartmann ein gefragter Schauspieler. Von 1999 bis 2009 war er Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne. Für seine Rolle als Stasi-Offizier in der Fernsehserie „Weissensee“ bekam er den Deutschen Fernsehpreis und als Kommissar Faber im Tatort den Deutschen Fernsehkrimipreis. Mit „Der Lärm des Lebens“ legt er jetzt sein erstes Buch vor. Und mag man Schauspielern mitunter nachsagen, sie hätten keine eigene Stimme, so stimmt das bei dem 1969 in Hagen geborenen und mittlerweile in Potsdam lebenden Jörg Hartmann nicht. Sein Buch, das kein Roman und keine Autobiografie und auch mit Memoir nur hinlänglich umschrieben ist, reiht sich ein zwischen die lebensklugen Erinnerungen von Axel Milberg („Düsternbrook“, 2019) und Uwe Preuss („Katzensprung“, 2020) und straft sämtliche Vorurteile über das „Schauspielervolk“ Lügen.