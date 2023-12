Tanztheater Wuppertal Pina Bausch Trauer um Marion Cito

In ihrer Heimatstadt Berlin hat Cito ihre Tanzausbildung absolviert. Die Ballerina interessierte sich für modernen Tanz, ging mit dem Choreografen Gerhard Bohner nach Darmstadt. 1976 engagierte Pina Bausch sie als Assistentin für ihr Tanztheater. Doch sie trat auch immer wieder in den frühen Stücken auf. 1980 bat Bausch sie, die Arbeit an den Kostümen zu übernehmen. Für Mode, Schnitte, Stoffe und Farben hatte sie sich immer interessiert. Cito entwickelte die Ästhetik des verstorbenen Bühnenbildners Rolf Borzik weiter, suchte und fand die Balance zwischen Alltagsnähe und Eleganz, Robustheit und zerbrechlicher Sinnlichkeit. 29 Jahre, bis zum Tod von Pina Bausch, begleitete sie deren Inszenierungen. 40 Jahre insgesamt arbeitete sie in Wuppertal. 2016 schließlich ging sie in den Ruhestand.