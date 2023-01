„Das Frühlingsopfer“ in Wuppertal Tanz aus Schweiß und Erde

„Sacre“ überwältigt, jedes Mal. Egal, wie oft man das Werk von Pina Bausch schon gesehen hat, es packt einen im Innersten, dreht einen durch eine Mühle der Gefühle und hinterlässt einen erschüttert und geläutert. So hochemotional, so wild, so grandios ist diese Choreografie, dass sie die Zuschauer am Ende aus den Sitzen reißt, auch diesmal wieder.