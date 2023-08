Zwei Tanzstücke feiern Deutschlandpremiere beim Düsseldorf-Festival Tanz den Protest!

„Wir gehen nach den Corona-Jahren mit voller Power in das diesjährige Festival“, verspricht Festivalleiterin Christiane Oxenfort und gibt gleich noch einen Einblick in die Programmplanung: „Wir legen beim Tanz diesmal einen Schwerpunkt auf Hip-Hop und Urban Dance“, Co-Festivalleiter Andreas Dahmen ergänzt: „Besonders spannend wird die Produktion ‚BLKDOG“ von Botis Seva und der Kompanie Far From The Norm.“ Es sei ein intensives Stück, so Dahmen, „in dem es um Selbstentdeckung, Selbstzerstörung, Trauer und Traumabewältigung geht“, aber auch um „Empowerment und menschliche Stärke“. Mit diesen drei Tanz-Produktionen ist das Festival ganz nah am Puls der Zeit.