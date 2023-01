Aktuell Im Capitol Düsseldorf Die wohltemperierte Revolution

Mochten draußen bereits die Autoscheiben gefrieren, im Capitol waren am Dienstagabend Winter und Energiekrise weit weg. Die Tänzerinnen und Tänzer von Ballet Revolución drehten die Temperaturregler auf der Bühne mal rauf und mal runter, sehr elegant, sehr gelenkig und sehr darauf bedacht, an jeglichen Klischees lateinamerikanischen Tanzens vorbeizuspringen. Es war der erste von sechs Abenden, an dem die inzwischen zehnjährige Tanzshow aus Kuba in Düsseldorf zu sehen ist.