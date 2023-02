Tanz-Performance „270260“ Die Kunsthalle wird zum Schauplatz körperlicher Anziehung

Die gebürtige Bulgarin Daniela Georgieva lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf. Sie hat an der Kunstakademie studiert, sich aber von der visuellen Kunst komplett dem Tanz zugewandt. An der Fachhochschule Düsseldorf lehrt sie „Körper im Raum“. Ihren Tanzpartner Hugo Le Brigand lernte sie bei einem Projekt an den Münchner Kammerspielen kennen. Er lebt in Wien, wo „270260“ vorigen Herbst uraufgeführt wurde.