Ballett : Getanzte Botschaft für Mädchen

Düsseldorf Zu Hip-Hop, Techno und Break Beats suchen Perfomerinnen Rollenvorbilder.

Mit einem lauten Krachen schlägt ein Sammelsurium an alten Klamotten, Schuhen und Karnevalsutensilien aus fünf Meter Höhe auf dem Bühnenoden des Tanzhauses auf. Ein echter Knalleffekt im wunderbaren Stück „Role Model“ von Nicole Beutler. Langsam ziehen sich die sechs Performerinnen Teile an, tanzen darin und wechseln immer wieder mit neuen Kleidungsstücken auch ihre Rollen, im Hintergrund läuft Techno oder Hip-Hop. Dabei treten die Tänzerinnen als harmonierende Einheit auf, unterstützen einander und tanzen voller Freude, Kraft und Selbstbewusstsein.

Denn darum geht es der Regisseurin Nicole Beutler in ihrem Stück vor allem: Ihre sechs Tänzerinnen sollen Rollenvorbilder für junge Mädchen und Frauen sein. Eben selbstbewußte, starke und unerschrockene Frauen, die sich von ihrem Weg nicht abbringen lassen – egal woher sie kommen, wie sie aussehen oder welche Hautfarbe sie haben. Mitreissend wird diese Botschaft in Tanz aber auch in Sprache umgesetzt. Neben kraftvollen Tanzsequenzen, die teils an Videos der großartigen Missy Elliot erinnern, wird nämlich auch gerappt, gesungen und geredet.