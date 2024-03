Tanzhaus NRW zeigt „Holding Present“ Protest als verstörende Klangwelt

Kaum hatte der Fahnenschwenker die Manege verlassen, trat ein Performer in die Mitte, um minutenlang enervierend eintönig eine Triangel zu schlagen. Tänzerinnen und Tänzer schälten sich aus dem Publikum. Ein Individuum setzte Bewegungen in Gang, die von den anderen aufgenommen und so zu einem Massenphänomen wurden. Ictus nutzten den Raum, um immer wieder neue Töne zu erzeugen, mal ließen sie Aluminiumrohre singen, dann trieben sie eine Tänzerin mit verschiedenen Pfeiftönen an, sich im Kreis immer schneller zu drehen, nutzten Megaphone oder schlugen Steine aneinander.