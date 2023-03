Tanzhaus NRW Tanz dich frei!

Unter dem Motto „Dance like nobody is watching” öffnet das Tanzhaus NRW am 18. März zum dritten Mal seine Türen für Tanzfreudige jeden Alters. Das Einzige, was alle Teilnehmer mitbringen sollten ist die Lust, sich auf die Musik einzulassen.

10.03.2023, 13:10 Uhr

Tanzfreudige jeden Alters sind willkommen. Foto: Katja Illner

Von Antonia Trautmann