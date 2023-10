Show im Tanzhaus NRW Dan Daw bringt Anderssein als Kunstform auf die Bühne

In seiner Show teilt sich Dan die Bühne mit Christopher Owen, der ihn spielerisch immer wieder herausfordert, seine eigenen Grenzen auszuloten. Die beiden agieren selbst in Szenen, die Dan in vermeintlich hilflosen Situationen zeigen, auf Augenhöhe. Daw ist der Star des Abends, der seinen großen Auftritt hat, mit Vorhang und Spotlight. Die Dialoge zwischen ihm und Chris werden dabei in Deutsch und Englisch auf eine Fläche über dem Bühnenvorhang projiziert. So ernst ihm das Thema ist, das er verhandelt, so viel Humor blitzt dabei immer wieder auf.