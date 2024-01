Tanzhaus NRW Eine kleine große Frau

Gerade ist ihre erste Live-Installation „Desertes“ im Kunsthaus Baselland zu Ende gegangen. Dafür hat sie mit Tapisserie, Performance und textilen Arbeiten Körper mit Behinderungen ins Zentrum gerückt, wie sie in der Mythologie zu finden sind und diese dann in Bezug zur Natur gestellt. Auch dabei suchte sie den Schulterschluss mit Kunstschaffenden, die in einer ähnlichen Position sind wie sie selbst. „Das war eine echte Herausforderung für mich, weil ich zuvor noch nie Teil einer Ausstellung war“, sagt die Künstlerin. Sie arbeite üblicherweise auch nicht über einen so langen Zeitraum an einem Projekt. „Ich habe daraus viel mitgenommen, das ich in zukünftigen Arbeiten integrieren kann.“