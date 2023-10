Beliebte Talkshow vor großer Veränderung So geht es mit „hart aber fair“ ab 2024 weiter

Zu einer Neuaufstellung soll es im kommenden Jahr aber nicht nur bei „hart aber fair“ kommen, sondern in der gesamten Talkshow-Strategie des Ersten. Während Anne Will ihren Talkshow-Sendeplatz am Sonntagabend an Caren Miosga abgeben wird, soll Sandra Maischbergers Sendung künftig häufiger eingesetzt werden. Aktuell ist „Maischberger“ dienstags und mittwochs zu sehen, demnächst seien auch Einsätze am Montagabend möglich, heißt es von der ARD.