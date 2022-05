„Taiko Concert Nights“ : Der Puls des Lebens

Düsseldorf Zwei Jahre waren die großen japanischen Trommeln pandemiebedingt verstummt. Dafür wurden sie am Freitag- und Samstagabend im Robert-Schumann-Saal bei den „Taiko Concert Nights“ umso eindringlicher gespielt.

Taiko: Bei diesem Wort schlägt das Herz vieler Fans der japanischen Trommelkunst höher. Die „Taiko Concert Nights“ haben sich auf die Fahne geschrieben, die Vielfalt in der Interpretation des traditionellen Taiko-Spiels abzubilden. Nach zwei Jahren Zwangspause, ging das Spektakel am Wochenende im Robert-Schumann-Saal mit drei verschiedenen Acts über die Bühne.

Solo-Künstler Takuya Taniguchi begeisterte bereits zum zweiten Mal als Gast der „Taiko Concert Nights“ mit seinem abwechslungsreichen Auftritt. Auf der Shakuhachi genannten japanischen Bambusflöte stimmte er mit „Hikari e“ zunächst zarte Töne an, um dann als Ein-Mann-Orchester singend, trommelnd und Gong-schlagend das Tempo merklich anzuziehen. Als kleines Zwischenspiel stimmte der in München lebende Künstler auf einer Koto (japanische Wölbbrettzither, die gezupft und geschlagen wird), „Nami no Hana“ an. Ein Stück, das von den „Blüten der Wellen“ auf dem Meer in seiner Heimat Fukui erzählte.