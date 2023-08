Tag der offenen Tür Vorhang auf für die neue Spielzeit im Schauspielhaus

Schillers „Die Räuber“ in der Bearbeitung von Felix Krakau feiert am 3. Dezember Premiere im Jungen Schauspiel auf der Münsterstraße 446. Die Inszenierung richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren. Vorhang auf für das Stadt:Kollektiv heißt es am 29. September, wenn das Ensemble im kleinen Haus „Dschinns“ von Fatma Aydemir in der Fassung von Birgit Lengers präsentiert.

Für die Inszenierung von Georg Büchners „Leonce und Lena“ sucht das Stadt:Kollektiv noch Mitwirkende zwischen zehn und 18 Jahren. Das erste Infotreffen findet am 11. September statt. Die Premiere ist für Dezember im Kleinen Haus geplant.