Tag der Deutschen Einheit Das sind die besten Film- und Serientipps für den Feiertag

Gilmore Girls Ein Klassiker bei den herbstlichen Serienempfehlungen ist „Gilmore Girls.“ Auch in den sozialen Medien hat die Serie aus den frühen 2000er Jahren Kultstatus – ganze Accounts sind etwa allein den Outfits der Hauptfiguren, Mutter Lorelai und Tochter Rory Gilmore, gewidmet. Was dort ebenfalls abgefeiert wird: Es entsteht schnell der Eindruck, dass in dem verschlafenen Örtchen „Stars Hollow“, in dem die Gilmore Girls wohnen, irgendwie immer Herbst ist. Wer sich dem Kult dieses Jahr anschließen will, kann dies bei Netflix, Amazon Prime oder RTL Plus tun.