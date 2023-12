Mobbing und sexualisierte Gewalt im Jungen Schauspiel Das Theater ist kein Ponyhof

Veronika Maurers „Spielverderber“ trägt den Untertitel „Theaterstück über Spaß am Sport und ein komisches Gefühl“. Es richtet sich an Kinder ab acht Jahren, also genau an die Zielgruppe, die eben dieses komische Gefühl vielleicht schon beim Training in der Schule oder im Verein hatte. „Uns geht es dabei weniger um eine Lehrstunde darüber, was alles passieren kann. Vielmehr möchten wir die Kinder dafür sensibilisieren, wo die eigenen Grenzen liegen und wie sie Worte dafür finden, wenn jemand diese Grenze überschreitet“, fasst Robert Gerloff zusammen, der die Regie des Stücks verantwortet. Als Vorteil erweist sich dabei, dass er selbst ursprünglich aus dem Sportbereich kommt, bevor er seine Karriere am Theater begann.