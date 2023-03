Katholische Reforminitiative tagt in Frankfurt Weichgespülte Kirchenreformen

Ein Eklat vielleicht nur am Rande der katholischen Synodalversammlung in Frankfurt, dennoch ein bemerkenswerter: So glaubte die reformkritische Initiative von Maria 1.0 im Frankfurter Dom einer „satanischen Performance“ beigewohnt zu haben, wie es in einem Tweet der Initiative spektakulär verbreitet wurde. Was geschehen war: Im St. Bartholomäus-Dom wurde auf Initiative von Synodalen und Mitgliedern des Betroffenenbeirats am Abend eine künstlerische Performance aufgeführt. Unter dem Titel „verantwortlich“ waren Tänzer im Altarraum zu sehen, darunter auch Betroffene, die das Leid und die Not, die Verstrickung und die Zerstörungen sexuellen Missbrauchs darzustellen versuchten. Wie geglückt eine solche Performance war, darüber konnte man unterschiedlicher Meinung sein. Eine Diffamierung dieser Art aber sorgte bei den meisten Synodalen für gelindes Entsetzen.