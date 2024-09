„Superheroes“-Ausstellung im NRW-Forum Thor schwingt seinen Hammer jetzt in Düsseldorf

Diese Ausstellung beginnt mit einem Fausthieb. Am Eingang des Nordflügels im NRW-Forum steht eine lebensgroße Figur des gamma-grünen Marvel-Kolosses Hulk, und weil er meistens ganz schön wütend ist, hat er soeben ein Loch in die Wand geschmettert. Man kann dadurch in den nächsten Raum schauen, und dort öffnet sich der Olymp der Weltretter und Problemlöser, das Universum der Superhelden. Sieht gut aus.