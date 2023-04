Neues Album „Sundown“ Charles von Charles & Eddie ist zurück – und wie!

Das ist ein unverhofftes, aber herzlichst willkommenes Comeback. In den frühen 1990er Jahren hatte Eddie Chacon, damals noch langmähnig, gemeinsam mit Charles Pettigrew einen Welthit. Sie nannten sich Charles & Eddie, und ihr Lied wird nach Nennung jeden als Ohrwurm durch den Tag begleiten: „Would I Lie To You?“. Es erreichte Platz eins in Deutschland und England. Die beiden haben damals auch ein schönes Album gemacht, das jedoch kaum noch jemand hörte, und die folgenden zehn Jahre versuchte Eddie Chacon, dem Erfolg zu entkommen. Er arbeitete als Fotograf und Creative Director. Und nun ist er zurück in der Musik, zurück mit neuer Musik, zum Glück.