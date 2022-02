Nachruf : Suchtmensch der Bühne: Hans Neuenfels starb

Im Alter von 80 Jahren ist der in Krefeld geborene Theater- und Opernregisseur Hans Neuenfels gestorben. Seine Frankfurter „Aida“-Inszenierung macht ihn1981 mit einem Schlag weltberühmt.

Die „Aida“-Inszenierung des gebürtigen Krefelders Neuenfels ist vielen nicht nur als einer der größten Opern-Skandale der Nachkriegszeit in Erinnerung, sondern auch als eine der bedeutendsten Regietaten. Es ging ihm bei der Zertrümmerung liebgewordener Inszenierungsklischees freilich in erster Linie immer um Wahrhaftigkeit – was oftmals eine politische Dimension hatte. Sei es Kolonialismuskritik in der „Aida“ oder 2003 in Berlin, als in seiner Inszenierung von Mozarts „Idomeneo“ abgetrennte Köpfe mehrerer Religionsstifter, unter ihnen der Prophet Mohammed, für Aufregung sorgten. Sei es in seinem Bayreuther „Lohengrin“ von 2010, als das wankelmütige Volk als eine Herde von Ratten über die Bühne trippelte.