„Stumpwork“ : Dry Cleaning reden über Rock and Roll

Das Cover des neuen Albums „Stumpwork“. Foto: label

Das zweite Album der Londoner Band heißt „Stumpwork“. Sie feilt darauf weiter an ihrem eigenwilligen Stil: Statt Gesang gibt es Plaudereien zur Musik.

Wenn man den sehr eigenen Stil des Londoner Quartetts Dry Cleaning beschreibt, klingt er womöglich ziemlich prätentiös. Es produziert Gitarrenmusik, die man dem Genre Post-Rock zuordnen könnte. Riffs und Texturen, zu denen man man gegrummelte Vocals und mit einiger Wutlust hingeworfene Refrains erwarten würde.

So etwas würde Sängerin Florence Shaw allerdings nie liefern, sie ist die coolste Frontfrau Englands, und Erwartungen weiß sie lässig zu parieren. Sie spricht im Plauderton zur Musik. Sie teilt dem Publikum ihre Beobachtungen und Gedanken mit. Sie reflektiert über Alltagsphänomene, und sie erhebt dabei nie die Stimme. „Stand Up Poetry“ hat der Rockkritiker Simon Reynolds diese Art, Text über Musik zu legen, jüngst genannt. Und tatsächlich gehört Dry Cleaning zu einer ganzen Schule von Bands, deren Frontfrauen oder -männer den Gesang vermeiden und lieber reden. Black Country New Road gehört dazu, Wet Leg oder Yard Acts.

Dry Cleaning haben soeben ihr zweites Album vorgelegt, es heißt „Stumpwork“, und dessen Wirkung ist magisch. Man gerät ziemlich schnell in den Flow dieses Sprechens. Es ist, als säße man im Kopf von Florence Shaw und hörte ihr beim Denken zu, während sie durch die Straßen zieht und alles, was ihr in den Blick kommt, der Bewertung unterzieht.

Wie ein Tagtraum fühlt sich das bisweilen an, und man freut sich geradezu, wenn Shaw diese hinreißende Sprödigkeit an wenigen Stellen aufbricht und einfach mal kurz summt oder ein „La, la, la“ hintupft.