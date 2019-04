Streit vor Gericht: Sprinter Armin Hary fordert angeblichen Da Vinci

München Im Dauerstreit zwischen dem Sprint-Olympiasieger von 1960, Armin Hary (82), und einem Galeristen um ein angebliches Leonardo-Gemälde hat das Gericht eine letzte Frist für einen Vergleich eingeräumt.

Die Kontrahenten hätten noch bis zu diesem Freitag Zeit, einen Kompromiss zu finden, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichtes (OLG) in München. Sollte es bis dahin keine Einigung geben, wird voraussichtlich ein Termin für die Beweisaufnahme angesetzt. Dann geht an einem Urteil wohl kein Weg mehr vorbei. „Dann heißt es: hopp oder topp“, sagte die Vorsitzende Richterin in der mündlichen Verhandlung. „Ganz oder gar nicht.“