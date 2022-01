Debatte um Deutsches Foto-Institut dauert an : „Kulturministerin hat haufenweise Nebelkerzen gezündet“

Interview Düsseldorf Für Agnes Stracke-Zimmermann steht fest: Das Deutsche Foto-Institut kann nur in Düsseldorf stehen. Die frühere Bürgermeisterin der Landeshauptstadt und heutige FDP-Bundestagsabgeordnete wirft der NRW-Kulturministerin Passivität vor.

Strack-Zimmermann Im Gegenteil. Von Beginn an ist dieses Düsseldorfer Konzept in engem Austausch mit der NRW Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen entwickelt worden und wurde in vielen Arbeitstreffen vom Ministerium begleitet. Dann aber grätschte die Kulturstaatsministerin Monika Grütters in diesen Prozess rein.

Strack-Zimmermann … so ist es. Alles war in trockenen Tüchern, als im März 2020 die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Grütters, urplötzlich ein Experten-Gutachten auflegte, in dem dann Essen als geeigneter Standort favorisiert wurde. In dieser Machbarkeitsstudie wurde das Düsseldorfer Konzept völlig ignoriert. Es fand auch kein Vergleich beider Konzepte statt. Es handelt sich bei der Diskussion also keineswegs um eine Standortfrage Essen versus Düsseldorf, sondern um inhaltlich zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Das interessierte Frau Grütters aber überhaupt nicht. Am Rande des Plenums bin ich dann auf sie zugegangen. Sie machte überhaupt keinen Hehl daraus, dass sie das Institut zunächst gerne in Berlin gesehen hätte, das Land NRW aber ja bereits die Mittel freigegeben hatte. Also fällte sie eine parteipolitisch motivierte Entscheidung für den Standort Essen, losgelöst davon, dass die Idee eines Deutschen Foto-Instituts in Düsseldorf über Jahre entwickelt worden ist. Das hat mich höchst irritiert, weil wir mit dem Projekt in Düsseldorf immer überparteilich umgegangen sind.