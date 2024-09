Premiere von „Stiller Hunger“ Bewegender Film über Kinderarmut in Düsseldorf

Düsseldorf · Eine Million Kinder leben in Deutschland dauerhaft in Armut. Allein in Düsseldorf betrifft es jedes fünfte Kind. Jetzt hatte der bewegende Dokumentarfilm „Stiller Hunger“ im Jungen Schauspiel Premiere. Eren Önsöz zeigt darin, das Kinderarmut gleich nebenan zu finden ist.

24.09.2024 , 07:27 Uhr

Szene aus „Das Pommes-Paradies“ im Jungen Schauspiel mit Aylin Celik und Cem Bingöl. Foto: David Baltzer, Schauspielhaus

Von Claudia Hötzendorfer