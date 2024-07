Entscheidung im Oktober 2024 Warum „Nein Pascal, ich denke nicht“ als Jugendwort des Jahres nominiert ist

Eine längere Phrase hat es in diesem Jahr ebenfalls unter die zehn Favoriten geschafft. „Nein Pascal, ich denke nicht“ stammt ursprünglich aus einer Fernsehserie. Die sogenannte Ratgeberserie „Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt“ läuft seit 2013 täglich auf dem Sender RTLZwei. In dem Scripted-Reality-Format werden vor allem die Geschichten von Teenagern und deren Sorgen - seien es Geldprobleme, Schulstress, Mobbing oder auch das Liebes- und Sexualleben - thematisiert. Mit Hilfe von Finanzberatern, Psychologen und Rechtsanwälten und Co. wird den jungen Menschen in der Serie ein Ausweg aus ihrer Situation gezeigt.