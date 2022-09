Welcher Begriff folgt auf „cringe“? : Das sind die drei Favoriten für das Jugendwort des Jahres

Stuttgart Am Dienstag hat Langenscheidt die drei Favoriten für das Jugendwort des Jahres bekannt gegeben. Seit 2008 veröffentlicht der Verlag das Jugendwort des Jahres. Welcher Begriff macht in diesem Jahr das Rennen?

Bei der Auswahl für 2022 fällt vor allem das - wie zahlreiche Jugendwörter der Vergangenheit - aus dem Englischen stammende „smash“ auf. Es heißt übersetzt „zertrümmern“, ist aber in Verbindung mit einem anderen englischen Wort - „pass“ - zu sehen. Das Wortduo wird in einem beliebten Partyspiel benutzt, bei dem Mitspieler als mögliche Sexpartner abgelehnt („pass“) oder begeistert angenommen werden („smash“). So ergibt sich eine neue Bedeutung des sowohl als Verb als auch als Nomen verwendeten Wortes. Mögliche Umschreibungen: jemanden abschleppen, mit jemandem in die Kiste steigen oder mit jemandem Sex haben. Das Objekt der Begierde kann ein „Smash“ sein.