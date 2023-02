Auftritt bei der Berlinale Steven Spielberg ist für immer neun Jahre alt

In „The Fabelmans“ gibt es eine Szene, in der der junge Spielberg sein Idol John Ford in dessen Büro trifft. Der Meister gibt ihm den Ratschlag, den Horizont einer Einstellung entweder nach unten zu verlagern oder nach oben. Das sei spannend, alles andere sei langweilig. Danach warf er ihn raus: „And now get the fuck out of my office.“ Alles an dieser Szene sei wahr, beteuert Spielberg, jedes Wort sei genau so gesprochen worden, und John Ford sei für ihn immer noch der Größte.