„Sternzeichen“-Konzert in der Tonhalle Dieser Klang der ganzen Welt

Mit einer Spieldauer von etwa 25 Minuten hätte die „Abschiedssinfonie“ von Joseph Haydn fast dreimal in der 5. Sinfonie von Gustav Mahler Platz. Aber bei Dirigent Adam Fischer gerät das klassische Kleinod nicht in Gefahr, von spätromantischer Monumentalität erdrückt zu werden. Das jüngste „Sternzeichen“-Konzert in der Tonhalle war zugleich Auftakt für eine achttägige Spanientournee. Bereits am 18. März wird dieses Programm in Barcelona erklingen. Ins Gepäck der Düsseldorfer wandert auch der 2. Akt aus Richard Wagners „Tristan und Isolde“.