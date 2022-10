Neuausgabe von „Revolver“ : Als die Beatles in die Zukunft aufbrachen

Die Beatles im Jahr 1966, als „Revolver“ erschien. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Das vielleicht schönste Album der Beatles erlebt eine Neuausgabe. Auf „Revolver“ klingen die Fab Four nun präsenter. Und im Bonusmaterial wartet eine Sensation.

Es gibt Menschen, die wehren sich gegen solche Neuabmischungen legendärer Alben. Warum an etwas Perfektem herumpolieren, fragen sie, besser machen könne man es eh nicht mehr. Diese Leute haben natürlich recht. Zumal, wenn es um ein Album wie „Revolver“ geht. Das ist die womöglich schönste Beatles-Platte, wobei „Rubber Soul“ je nachdem, wie man sich gerade so fühlt, vielleicht sogar noch etwas schöner ist. Aber das sind nur Nuancen. „Revolver“ ist nun jedenfalls in einer neuen Edition aufgelegt worden. Giles Martin, der Sohn des legendären Beatles-Produzenten George Martin, hat es bearbeitet, und bei allem Verständnis für die Gralshüter des Ursprünglichen: Bringt euch nicht um dieses Vergnügen, bitte. Hört hin!

Es gibt mindestens drei Gründe, sich dem neuen „Revolver“ zu widmen. Zum einen: Das ist eine Platte, die den Lauf der Popmusik verändert hat. Die wichtigste Band aller Zeiten begann, die akkuraten Pilzfrisuren ins Kraut schießen zu lassen. Sie wurde aufmüpfig. Es war 1966, kurz nach Jahresbeginn, und sie ließen gegen den Willen ihres Managers Brian Epstein ein geplantes neuerliches Quatsch-Film-Projekt á la „A Hard Day’s Night“ sausen. Statt dessen nahmen sie erstmal vier Monate frei. Sie genossen das Leben, jeder auf seine Weise: Paul hörte Stockhausen, John nahm LSD, George suchte die Erleuchtung. Und Ringo hoffte, dass es endlich weitergeht.

Im April trafen sie sich im Studio. Sie wirkten frisch, sie hatten aufgetankt, und bis Juni stellten sie diese Platte fertig. Ein kohärentes Patchwork aus Stimmungen und Stilen. Sie komponierten „Eleanor Rigby“ und das irre schöne „Here, There And Everywhere“. Sie nahmen „Good Day Sunshine“ auf und „Doctor Robert“. Sie experimentierten mit Abspielgeschwindigkeiten, ließen Gitarrenspuren rückwärts laufen und fügten Sitarklänge hinzu. Ans Ende setzten sie das progressivste Stück Popmusik jener Zeit: „Tomorrow Never Knows“ ist eine Collage aus zerschnittenen und geklebten Tonbandschnipseln. So klang die Zukunft. Das berühmte Cover gestaltete Klaus Voormann für ein Honorar von 40 Pfund, der Name der Band ist darauf nicht vermerkt. Die Beatles waren nun eine psychedelische Band.

Ein weiterer Grund hinzuhören ist der Mix. Das Album galt als unberührbar. Die Beatles hatten es nämlich live auf Tape aufgenommen. Sie standen im Kreis zusammen und schnitten mit, aber im One-Track-Verfahren. Die Herausforderung bestand also darin, diese eine Spur zu „de-mixen“, aus ihr die einzelnen Instrumente und Stimmen zu präparieren und jeweils auf eine eigene, neue Spur zu bringen, um damit arbeiten zu können. Dass das technisch möglich ist, hat Martin dem Audioteam von Regisseur Peter Jackson zu verdanken, das der für seine grandiose Doku „Get Back“ angeheuert hatte. Nun war es möglich, das Album für eine Generation einzurichten, die Musik vor allem über Kopfhörer konsumiert. Der Sound ist frischer, krisper, dabei aber nicht verfälschend oder von kalter Digitalität. „Taxman“ wirkt nun bitterer. Und bei „Eleanor Rigby“ begreift man, warum Paul McCartney keine Schmuse-Streicher wollte, sondern ein Arrangement wie in Bernard Herrmanns „Psycho“-Soundtrack.

So sind denn solche Neuausgaben auch ein Weg, das Erbe weiterzutragen. Vielleicht verstehen nachgeborene Generation über diesen Mix, wie großartig und zeitlos diese Musik ist. Außerdem bedeutet Stereo nun nicht länger, dass alle Instrumente streng auf dem linken Ohr zu hören sind und die Stimmen auf dem rechten. Die Arrangements muten lebhafter an, die Beatles sind präsenter.

Der dritte Grund, warum auch die skeptischsten Puristen ihren Frieden mit dem neuen „Revolver“ machen dürften, ist das Bonusmaterial. In der Luxus-Edition umfasst die Edition fünf CDs, aber auch auf der Variante mit zwei CDs findet man viel Erhellendes. Die kleine Sensation schlummert dabei im Verborgenen. Es ist das Demo von „Yellow Submarine“. In diesem gut anderthalbminütigen Urzustand war der spätere Gassenhauer eine zerbrechliche Folkballade. John wisperte sie zur Gitarre: „In the town, where I was born“, singt er, „no one cares“. Man möchte ihn gleich umarmen, den armen Kerl, der bei der Tante aufwuchs, es fasst ans Herz. Und das ist eben das Wunder der Beatles, das nun offenbar wird: Wie sie mit dieser Skizze arbeiteten, wie Paul sie zu jenem unverwüstlichen Kinderlied umschrieb, zu einer Psychedelik-Albernheit. Er ahnte natürlich, dass es dafür keinen besseren Sänger geben könnte als Ringo.

Überhaupt machen die Demos und verschieden Takes der einzelnen Stücke deutlich, was für ein melancholisches Album „Revolver“ hätte werden können. Die Beatles haben damals noch aufeinander gehört, sie haben Ideen abgegeben und gemeinsam mit offensichtlich viel Spaß (dieses Gekichere im Demo von „And Your Bird Can Sing“!) weiterentwickelt. Und sie holten aus dem Studio Töne heraus, von denen niemand wusste, dass es sie hergeben würde

In „Rain“, einem ihrer besten Lieder, das hier erneut als solches zu entdecken ist, fragen die Beatles mehrfach: „Can you hear me?“ Die Antwort fällt nun umso leichter.