Tap Dance Festival Das Tanzhaus steppt wieder beim „Tap Dance Festival“

Was vor 26 Jahren mit einer Einladung an die Stepptanz-Legende Dr. James „Buster“ Brown in „Der Werkstatt“ begann, hat sich mittlerweile zu einem der ältesten und wichtigsten internationalen Szenetreffen der Tap Dance-Gemeinde entwickelt. Sie feiert sich seitdem einmal im Jahr im Tanzhaus NRW. Vom 18. bis 21. Mai heißt es auch dieses Jahr wieder „Tap Dance Ahead“ beim Stepptanz-Festival mit einem prallen Programm. Zwanzig Workshops und drei Bühnenstücke von Künstlerinnen und Künstlern wie Kazunori Kumagai, Leela Petronio, Josh Hilbermann oder Sandra Kluge locken an die Erkrather Straße.