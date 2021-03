Der neue Thriller des Bestsellerautors : Tote lügen nicht

Stephen King. Foto: AP/Evan Agostini

Der US-amerikanische Horror-Altmeister Stephen King ist im neuen Roman „Später“ einmal mehr seinen Dämonen auf der Spur. Seine Bücher verkauften sich weltweit mehr als 400 Millionen mal.

Das Manuskript seines ersten Romanes „Carrie“ landete im Papierkorb, weil Stephen King es schlecht fand. Ehefrau Tabitha fischte es heraus und ermunterte ihren Mann, es zu vollenden. Die beiden hausten damals in einem gemieteten Wohnwagentrailer. Er war Englischlehrer und verdiente so wenig, dass er nebenbei an einer Tankstelle Benzin pumpen musste und nachts in einer Wäscherei Hemden bügelte. Tabitha jobbte bei Dunkin‘ Donuts. Der Verlag Doubleday druckte den Roman 1974 und die New American Library kaufte die Taschenbuchrechte für 400.000 Dollar. Den schlecht bezahlten Lehrerberuf hängte Stephen King an den Haken.

Heute gilt der Amerikaner als einer der bestbezahlten Schriftsteller weltweit, hat gut 60 Romane geschrieben und weit mehr als 400 Millionen Bücher verkauft. Viele seiner Bestseller wurden verfilmt wie „Friedhof der Kuscheltiere“ (1983), „Es“ (1986) oder „Sie“ (1990), um nur einige zu nennen. Stephen King ist der „King Of Horror“.

Jedes Jahr bringt der 1947 in Portland geborene Schriftsteller mindestens ein Buch heraus. Schreiben ist für ihn eine Sucht. Immer wieder wird spekuliert, was ihn so manisch antreibt? Der Kinderfreund, der von einem Zug überfahren wurde als Stephen dabei war? Sprachlos kehrte er nach Hause zurück, nachdem er hatte mit ansehen müssen, wie die Feuerwehr die sterblichen Reste des Freundes mit der Schaufel zusammengekehrt hatte? Oder die Großmutter, die starb als er auf sie aufpassen sollte? Vielleicht war es auch eher der Vater, der die Familie verließ als der kleine Stephen zwei Jahre alt war?

Jetzt erscheint der neue Roman des Horror-Altmeisters. Er heißt „Später“ und würde alle drei Theorien stützen. Ist Stephen King darin doch einmal mehr seinen alten Dämonen auf der Spur. Er erzählt aus der Perspektive des 22-jährigen Jamie Conklin, der wie er selbst ohne Vater aufgewachsen ist und sich an die Ereignisse aus seiner Jugend erinnert, die er erst „später“ als Erwachsener – daher der Titel – richtig begreifen wird. Jamie ist ein Kind wie jedes andere. Mit einer Ausnahme: Er kann Tote sehen. Was von Vorteil sein kann. Als seine Mutter 2008 nach der Finanzkrise mit ihrem Kleinverlag vor dem Aus steht und dazu noch ihr bester Autor stirbt, lässt sich Jamie von dem Toten dessen unvollendeten Roman erzählen. Die Mutter schreibt das Buch fertig, landet einen Bestseller und ist saniert.

Ein paar Jahre später hilft Jamie der neuen Lebensgefährtin seiner Mutter, die bei der Polizei ist, den letzten Anschlag eines gefürchteten Bombenattentäters, der sich „Thumper“ nennt, zu verhindern. Der hat Selbstmord begangen, auf einem Zettel jedoch eine weitere Bluttat angekündigt. Jamie, der als einziger die Verstorbenen sehen kann, braucht ihn nur zu fragen, wo, und weil „Tote nicht lügen können“, teilt Thumper ihm den Ort mit und Polizistin Liz kann das Attentat verhindern. Anders als bei allen anderen Toten aber wird Jamie diesen Thumper nicht mehr los. Immer wieder erscheint er ihm. Am Tag und in der Nacht. Bis der Junge erkennt, dass der Tote nicht mehr der Tote ist, sondern sein Körper von einem bösen Dämon besetzt wird.

Wieder ein paar Jahre später, die Mutter hat sich mittlerweile von Polizistin Liz getrennt, weil die mit Drogen dealte, entführt eben diese Liz den Jungen, um einen Drogenbaron zu ermorden und dem Toten danach abzuringen, wo er seine Wunderdroge Oxytocin versteckt hat. Es kommt zu einem Showdown wie er typisch ist für Stephen King, und Jamie weiß sich nicht anders zu helfen, als den alten Dämon aus dem Thumper-Fall um Hilfe zu rufen. Soweit die Story, die sich durchaus trashig nennen lässt. Erst auf den letzten zehn Seiten versteht King es, ihr eine Metaebene einzuschreiben. Hat am Ende der abwesende Vater etwas damit zu tun, dass Jamie mit Toten zu reden kann? Ist er verantwortlich für den Dämon, der den Jungen verfolgt? War gar Inzucht im Spiel als die Mutter schwanger wurde?

In seinen besten Geschichten wie „Shining“ (1977) oder „Das heimliche Fenster, der heimliche Garten“ (1990) ist es Stephen King gelungen, die Horror-Ereignisse der Außenwelt aus einer zweiten, psychischen Ebene seiner Protagonisten herzuleiten. In vielen Romanen aber gibt er sich damit zu wenig mühe. Sie wirken, als hätte er nicht lange genug an ihnen gearbeitet, sondern sie einfach ohne zu redigieren runtergeschrieben, wo es eigentlich nötig gewesen wäre, die Handlung zu verdichten und Motive besser herauszuarbeiten. Der Mann schreibt einfach zu viel. Wirklich spannend ist „Später“ auch nicht. Was einen trotzdem bei der Stange hält, ist der lässige Ton, die lockere Schreibe. Stephen King ist eben Profi. Auch sein neuer Roman wird auf der Bestsellerliste landen. Obwohl er einer seiner schlechteren ist.