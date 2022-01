„Flammender Frieden“ - eine spannende Lektüre : Stefan Heyms saftiger Agententhriller erstmals auf deutsch

Chemnitz (Sachsen): Der Schriftsteller Stefan Heym trägt sich am 02.10.2001 in Chemnitz in das Goldene Buch der Stadt ein. Zuvor war ihm die Urkunde zur Ehrenbürgerschaft der Stadt Chemnitz überreicht worden. Stefan Heym wurde am 10. April 1913 in Chemnitz geboren und wuchs hier auf. Während der Naziherrschaft musste er die Stadt verlassen. Das Ehrenbürgerrecht wurde ihm mit Zustimmung aller Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung verliehen. (CHE453-041001) Foto: picture-alliance / ZB/Wolfgang Kluge

München Der Bestseller-Autor veröffentliche den Roman in englischer Sprache 1944. Erst jetzt ist der lesenswerte Agenten-Thriller in deutscher Übersetzung erschienen. Ein spannender Roman über den Nordafrika-Feldzug im Zweiten Weltkrieg.

Zunächst ist es die Entstehungsgeschichte. Stefan Heym wird als Helmut Flieg 1913 in Chemnitz geboren. Der Sohn eines jüdischen Kaufmannes fliegt als 18-Jähriger wegen eines Gedichts gegen die Reichswehr von der Penne und entgeht 1933 knapp den Nazi-Häschern. Zwei Wochen nach dem Reichstagsbrand flieht er nach Prag, zwei Jahre später weiter in die USA. Er studiert Germanistik in Chicago und bringt 1942 mit „Hostages” sein Romandebüt heraus. Das Buch wird ein Bestseller und von Hollywood verfilmt. Das weckt natürlich Heyms Ehrgeiz. Doch seine Lebensumstände haben sich gewandelt. Inzwischen ist er nämlich in der US-Armee und wird nahe Washington in der Kompanie für psychologische Kriegsführung ausgebildet. Zum Schreiben bleibt jetzt nicht viel Zeit, doch der Ehrgeiz ist groß – und bis er 1944 an die Westfront kommt, nutzt er die Chance, in der Stabsbibliothek des Camps zu recherchieren. Er kann in die Unterlagen des Afrikafeldzugs einsehen. Und das ist ein ergiebiger Stoff, der damals sehr angesagt ist: Der Film „Casablanca“ kam zwei Jahre zuvor mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart in den Hauptrollen ins Kino, der genau zu dieser Zeit in Nordafrika spielt.