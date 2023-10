Begegnung mit Starregisseur Robert Wilson „In Düsseldorf kann ich besser arbeiten als in New York“

Die Zusammenkunft auf der Bühne des Großen Hauses ähnelt einer geheimen Kommandosache. An einem langen Tisch sitzen der Regisseur Robert Wilson, Intendant Wilfried Schulz und ein Dutzend Eingeweihte. Gedämpfte Stimmen, hochkonzentrierte Atmosphäre. Ein paar Minuten noch, dann ist der amerikanische Theaterzauberer bereit zu einem Gespräch. Er reiste für ein neues Projekt nach Düsseldorf, mag sich aber noch nicht viel dazu entlocken lassen. „Zu früh“, wehrt er ab, „ich stehe ganz am Anfang.“ Eigentlich, sagt Robert Wilson, wolle er am liebsten überhaupt nicht darüber reden. „Das ist in diesem Stadium befremdlich für mich. Ich war nur zehn Tage hier und beginne erst mit meiner Arbeit. Erklären kann ich sie daher nicht. Ich tue sie einfach.“