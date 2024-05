Auch neuer Roman von Mithu Sanyal wird uraufgeführt Emil, Oscar, Faust und Moby Dick

Die Zahl der Uraufführungen hält sich im neuen Spielplan in Grenzen, doch seien wir ehrlich: Dieses Etikett sagt wenig über die Qualität des Stücks noch der Inszenierung aus. Eine große Wundertüte wird also „Astrologie“ im März 2025 nach einer Graphic Novel von Liv Strömquists sein sowie „Antichristie“ im Juni 2025 der Düsseldorfer Autorin Mithu Sanyal. Diese Inszenierung hüllt sich derzeit in einen besonders dichten Nebel, da selbst die Romanvorlage noch gar nicht fertig ist! So viel steht bislang fest: Nach ihrem Erfolg von „Identitti“ am Schauspielhaus griff man schnell beim zweiten Werk zu. Zum anderen wird es den Verlautbarungen um Agatha Christie gehen und die Lesart ihrer Krimis in unserer Gegenwart. Mal sehen.