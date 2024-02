Igor Levit begeistert in der Düsseldorfer Tonhalle Brahms und Bartók heiter bis wolkig

Nach der Pause gab es abermals Brahms, diesmal seine 1. Symphonie. Die heimliche Hoffnung, Gilbert und die Elbphilharmoniker hätten sich tiefer in Brahms als in Bartók hineingearbeitet, wurde ein wenig enttäuscht. Zwar boten der amerikanische Dirigent und das norddeutsche Traditionsorchester die Symphonie spieltechnisch einwandfrei und mit vollem, warmem Klang, wie er zu Brahms passt; doch entwickelte sich nur eine respektable Darbietung ohne Höhen und Tiefen. Man wählte gemäßigte Tempi, arbeitete artig jedes Detail heraus, aber das Orchester aus der Brahms-Stadt Hamburg schlüpfte nicht gerade in die Botschafter-Rolle. Dafür wirkte die Interpretation nämlich zu wenig individuell und sendungsbewusst. Breit wie ein Eichenschrank erschien der Finalsatz. Erst zum Schluss gab Gilbert etwas Gas, wodurch zumindest in der Zielgeraden noch einmal Dynamik ins Geschehen kam. Für den Beifallsjubel spielte man als Zugabe wieder Brahms: den 5. Ungarischen Tanz.