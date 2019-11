Britische Bläserkunst : Star der Trompete: Alison Balsom

London Mit „Royal Fireworks“ imponiert die Starmusikerin von der Insel.

Diese Vorherrschaft hat sich längst geändert. Auch Frauen wissen das edle Gerät souverän zu führen, allen voran die 1978 in England geborene Alison Balsom. Sie ist trotz ihres vergleichsweise jungen Alters längst die Grande Dame, ach was: die Queen der Trompete (neben der Norwegerin Tine Thing Helseth). Dabei agiert Balsom in allen Bereichen vortrefflich, nicht nur in der für metallischen Glanz prädestinierten Barockmusik, sondern auch in der Moderne. Mehrere Trompetenkonzerte hat sie uraufgeführt, einige auch selbst in Auftrag gegeben. Seit einigen Jahren ist die Frau mit breitem Horizont übrigens mit Sam Mendes verheiratet, dem famosen, mit einem Oscar (für „American Beauty“) geehrten Filmregisseur, der auch Regie bei mehreren „James Bond“-Verfilmungen führte.